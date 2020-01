Vier nieuwe soorten wandelende haaien ontdekt bij Nieuw-Guinea

"We hebben de verwantschap tussen de soorten ingeschat door vergelijkingen te maken tussen hun mitochondriaal DNA, dat doorgegeven wordt langs moederskant. Dit DNA codeert voor de mitochondriën, wat de delen van de cel zijn die zuurstof en voedingsstoffen omzetten in energie voor de cellen", zei Dudgeon.

"De gegevens suggereren dat de nieuwe soorten ontstaan zijn nadat de haaien weggetrokken zijn uit hun oorspronkelijke populatie, genetisch geïsoleerd zijn geraakt in nieuwe gebieden en zich ontwikkeld hebben tot nieuwe soorten", zei ze.

"Mogelijk zijn ze verhuisd door te zwemmen of door op hun vinnen te wandelen, maar het is ook mogelijk dat ze meegelift zijn op riffen die naar het westen zijn gegroeid over de punt van Nieuw-Guinea, zo'n twee miljoen jaar geleden."

"We denken dat er nog meer soorten wandelende haaien zijn die wachten op ontdekking", zo zei Dudgeon.

Ze zei dat verder onderzoek wetenschappers zou helpen om beter te begrijpen waarom het gebied tot de meest biodiverse mariene gebieden ter wereld behoort.

De studie over de wandelende haaien is gepubliceerd in Marine and Freshwater Research van de CSIRO. Dit artikel is gebaseerd op een persbericht van de University of Queensland.