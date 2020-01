Vlaams minister Bart Somers (Open VLD) wil erkenning Antwerpse moskee bekijken

De Noor-ul-Haram -moskee van de Pakistaans-Indiase Antwerp Islamic Association is in 2007 geopend. Volgens provinciaal gedeputeerde Luc Lemmens (N-VA) is er al sinds 2016 een intern conflict in het moskeebestuur. Zo is de imam die door de moslimexecutieve erkend was vervangen door een niet-erkende imam.

"Maatschappelijke relevantie van de geloofsgemeenschap is één van de voorwaarden om de erkenning te behouden", zegt Bart Somers. "Er kan moeilijk sprake zijn van duurzame verankering binnen de gemeente als de conflicten jarenlang aanslepen. Bovendien is het voor ons niet aanvaardbaar dat essentiële administratieve en decretale bepalingen niet nagekomen worden en dat de erkende imam zomaar vervangen wordt door een nieuwe imam die niet erkend is."

Het intrekken van de erkenning heeft financiële gevolgen, want alleen erkende moskeeën krijgen Vlaamse subsidies.