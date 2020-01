VTM zet door met "Vlaamse Netflix", maar lanceert ook nieuwe klassieke zender

"Vaak wordt een betaald platform weggezet als inhoud die verdwijnt achter de betaalmuur. Maar dat is niet hoe de Vlaamse kijker daarover denkt", zegt Dirk Lodewijckx, algemeen directeur TV, radio en streaming bij DPG Media. "Als je ziet dat er nu al bijna 1 miljoen abonnees zijn van een betaalservice (Netflix, Play en Play More, ...), dan is dat geen verhaal in de marge meer." Toch beseft Lodewijckx dat het niet evident is om van de streamingdienst een succes te maken. "Het blijft een risicovolle onderneming. Maar het is een illusie te denken dat we zonder een betaalplatform kunnen blijven maken wat we nu maken. Laat ons dat wat we hebben opgebouwd in Vlaanderen, straffe fictie, niet van onze plank laten eten door internationale spelers."