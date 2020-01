VRT NWS in de Congolese "driehoek des doods": waarom er maar geen einde komt aan het bloedige conflict

Dat mineralen, de bodemrijkdommen van Congo, een grote rol spelen in dit conflict, is bekend. Een groot deel van de wereldvoorraad coltan bijvoorbeeld ligt net hier onder de grond. Coltan is een belangrijke grondstof voor de batterijen van onze smartphones en laptops. Smokkelaars in coltan hebben er voordeel bij dat deze oorlog blijft duren. "Het probleem is", zegt Ivan Godfroid, "dat veel te veel mensen geld verdienen met deze chaos".

Niet alleen wat onder de grond zit, is gegeerd. Ivan Godfroid probeert als regionaal directeur van Rikolto landbouwers te steunen. Hij helpt koffie- en cacaoboeren zich te verenigen om samen sterker te staan. Hij neemt ons mee naar een boer die op een professionele manier aan landbouw doet. Meer dan overlevingslandbouw, gericht op de export. "Het potentieel hier is enorm. Het is een schande dat Congo voedsel moet importeren."