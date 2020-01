Wallonië verzet zich opnieuw tegen handelsakkoord van Europese Unie: wat is er aan de hand? 4 vragen en antwoorden 

Dat is een politieke vraag. Voormalig Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) verdedigt de deal, en noemt het standpunt van Di Rupo "protectionistisch": "In Vlaanderen hangt 1 op de 3 jobs af van uitvoer. Wallonië wil ons daarin bijbenen, maar sluit zich telkens opnieuw af. Dat is een verkeerd signaal", vindt Bourgeois. "Als er een verstoring ontstaat van de markt, mag elk land een vrijwaring vragen." Hij ziet dan ook "geen gevaar" voor de Waalse boeren.

"Het akkoord kan net dienen als "hefboom voor mensenrechten, arbeidsrechten, duurzaamheidscriteria en productnormen", gelooft de oud-minister-president. "Zonder de Mercosur-onderhandelingen was Bolsonaro al lang uit het akkoord van Parijs gestapt."

In het Europees Parlement is Bourgeois ook rapporteur voor het handelsakkoord met Vietnam, dat overigens vandaag in de commissie Internationale Handel werd goedgekeurd. Ook van dat akkoord zegt Bourgeois dat het "vooruitgang zal bieden op het gebied van arbeid- en mensenrechten".