Wie is Yuval Harari, de razend populaire historicus die geschiedenis schrijft in de Lotto Arena?

Dat geldt ook voor "21 lessen voor de 21e eeuw", een boek over de grote uitdagingen van onze tijd, van terrorisme of ongelijkheid tot artificiële intelligentie. Na de Engelse vertaling in 2018 komt het boek meteen in de internationale bestsellerlijst terecht.

Zo staat Harari met drie boeken tegelijkertijd in de top 30 non-fictie en gingen er in zo'n 5 jaar tijd wel 20 miljoen boeken van hem over de toonbank. Geen wonder dat hij de Lotto Arena uitverkoopt, dus. Wie geen ticket kon bemachtigen kan op deze site later deze week een exclusief interview van VRT NWS met Yuval Harari bekijken.