6 doden en bijna 300 besmette mensen door nieuw longvirus: werkt Chinees nieuwjaar verspreiding in de hand?

De oorsprong lijkt de stad Wuhan te zijn, maar intussen zijn er ook gevallen gemeld in de hoofdstad Peking en de havenstad Tianjian in het noorden van China, maar ook in Shanghai in het oosten en Shenzhen nabij Hongkong in het zuiden. Bovendien zijn ook ziektegevallen bekend in Thailand, Zuid-Korea, Japan en Taiwan, maar het gaat telkens om mensen die uit Wuhan kwamen. Noord-Korea sluit tijdelijk de grenzen en zal geen buitenlandse bezoekers toelaten. Ook dat lijkt gericht tegen China.

Steeds meer landen screenen passagiers uit Wuhan of China. Het gaat dan om Australië, Taiwan en Japan, maar ook op de luchthavens van New York, San Francisco en Los Angeles in de Verenigde Staten is dat het geval. In Australië is een man uit China na zijn aankomst in quarantaine geplaatst, maar het is nog niet zeker of de man lijdt aan het virus. Vandaag is overigens bevestigd dat dit nieuwe virus wordt overgedragen van mens tot mens.