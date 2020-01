Zeven miljoen namaaksigaretten in beslag genomen bij inval in loodsen in Lanaken

Speciale eenheden van de federale politie en leden van het Limburgse SAU TIG-bijstandsteam (Special Assistance Unit-Tactische interventiegroep) zijn maandagnamiddag binnengevallen in een loods op het industrieterrein in Smeermaas (Lanaken) en in een loods in Gellik (Lanaken). Bij de huiszoeking is niemand aangetroffen, maar lagen er wel zeven miljoen namaaksigaretten. Dat bevestigde Francis Adyns, woordvoerder van de FOD Financiën, Douane en Accijnzen.