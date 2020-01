In De Panne is de hele voormiddag gezocht naar mensen die met een gammel of vervallen bootje op (de Noord)zee gingen, maar hun overtocht in het holst van de nacht moesten staken. Wellicht gaat het om transmigranten, onder hen Afghanen en Iraniërs. Gouverneur Decaluwé spreekt over 14 mensen die moesten terugkeren in het water. Goed om onderkoeld te raken met deze barkoude temperaturen.



Intussen is het bootje uit het water gehaald door de hulpdiensten. Lees verder onder het verslag van "Het Journaal":