Het woord "robot" is precies 100 jaar oud

In het stuk ontdekt een wetenschapper een enzyme waarmee hij nieuw leven kan scheppen. Daar maakt hij creaturen mee. De neef van die wetenschapper wil geld verdienen met de uitvinding. Hij sluit zijn oom op en begint een fabriek met kweekvaten om die organismen te maken. Dat zijn dan de robots. Die robots worden wereldwijd ingezet in fabrieken, kantoren en in het leger. Ze zijn goedkoop in aanschaf en onderhoud en doen alles wat ze gevraagd wordt.