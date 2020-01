41 nieuwe appartementen van de stad Oostende staan al een jaar leeg

Gloednieuw zijn ze, de appartementen aan de Kaaistraat, en nog nooit gebruikt. Maar het sociaal verhuurkantoor in Oostende krijgt ze maar niet verhuurd. De bedoeling was dat éénoudergezinnen er tijdelijk zouden wonen, voor een periode van maximaal 3 jaar. Maar dat mag blijkbaar niet volgens de wet. Die zegt dat de appartementen 9 jaar beschikbaar moeten zijn. Omdat de flats gebouwd zijn met het oog op éénoudergezinnen kunnen ze ook moeilijk via de gewone huurmarkt verhuurd worden. Het zijn eerder kleine studiootjes, sommige hebben één kleine slaapkamer, andere gewoon een slaaphoek. Een gezin met twee ouders en twee kinderen bijvoorbeeld kan er onmogelijk comfortabel leven. Schepen van Wonen Kurt Claeys onderzoekt nu wat er wel nog mogelijk is met de woningen.

Oplossing voor Sint-Jozefziekenhuis

Gelukkig voor de Schepen van Wonen is er ook goed nieuws voor Oostende. Er is een namelijk een oplossing gevonden voor het vroegere Sint-Jozefziekenhuis. Dat gebouw staat al acht jaar leeg. Er is nu beslist dat er op die plek bijna 200 huizen en appartementen komen met een groenoase erbij.