5.000 mensen wachten nog steeds op terugbetaling verkeersboete uit 2018: "Het is een schande"

Edward Landtsheere van de overheidsdienst Justitie heeft begrip voor de klachten. "Het is normaal dat de mensen het niet leuk vinden dat ze zo lang moeten wachten. Wij vinden dat ook jammer. Maar het is nu eenmaal zo dat we voor deze dossiers nog onderzoeken of alle terugbetalingscriteria voldaan zijn."

Sinds 2018 zijn de federale overheidsdiensten Financiën en Justitie en de federale politie digitaal aan elkaar gekoppeld. Daardoor beschikken de diensten over juiste en volledige informatie over elke burger. Als er een vraag is voor een terugbetaling van een verkeersboete, dan gaan we eerst controleren of de burger nog openstaande schulden heeft. Denk bijvoorbeeld aan een onbetaalde verkeersboete uit het verleden. Als er schulden zijn, dan zal dat bedrag afgehouden worden bij terugbetaling."

Die controle gebeurt tegenwoordig standaard als je als burger om een terugbetaling van een verkeersboete vraagt. De controle gaat meestal vlot en dan volgt een terugbetaling snel. Maar er zijn nu eenmaal ingewikkelde dossiers waar extra controle nodig is en dan duurt het ook langer vooraleer je weet of je recht hebt op een terugbetaling.