Afghaanse man verloor 148 familieleden en vrienden bij aanslag op zijn trouwfeest: "Mijn leven is totaal veranderd"

“De ceremonie was bijna afgelopen en de imam moest enkel nog het gebed voorlezen, toen we een knal hoorden. Ik wist niet waar ik het had. Ik dacht dat er misschien ergens buiten een aanslag was gepleegd. Ik kon me niet voorstellen dat het in onze eigen feestzaal was gebeurd. Ik wilde naar beneden rennen, maar mijn leerkracht van het naaiatelier hield me tegen.”