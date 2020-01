Acht verdachten aangehouden voor moordpoging op ex-lid van motorbende

No Surrender MC is een van oorsprong Nederlandse motorbende. Het chapter in Zwevezele werd ondertussen wel opgedoekt en maakt nu deel uit van een andere motorclub. In navolging van enkele andere motorbendes werd No Surrender MC in juni 2019 in Nederland trouwens verboden door de rechter.



De verdachten zullen vrijdag in Brugge voor de raadkamer moeten verschijnen. Dan zal geoordeeld worden of ze al dan niet langer in de gevangenis moeten blijven.