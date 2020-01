De twee Belgen lijken gelanceerd. "Ik heb gisteren nog ge-sms’t met Will Smith. Om te vragen of alles ça va was met hem", vertelt El Arbi aan StuBru-presentatrice Michèle Cuvelier. "We hebben heel veel stress gehad tijdens de opnames maar nu is er de opluchting. Het was niet allemaal voor niets."

En er lijkt nog meer moois te komen op hun pad. Een nieuw project is alvast de vierde"Beverly Hills cop". Adil El Arbi en Bilall Fallah maakten een kans om de film te regisseren en dat lijkt beklonken. "We moeten wel nog met een voorstel naar Netflix gaan. Acteur Eddie Murphy wil die film ook maken", klinkt het. Streamingdienst Netflix kocht de rechten en Murphy speelde in de vorige films telkens agent Axel Foley.

Ook Marvel blijkt interesse te hebben. "Marvel wil met ons afspreken, nog niet echt voor iets concreets, een film of serie", verklapt El Arbi. Marvel is een van de grote kleppers in filmland en domineert met allerhande superhelden. De "Avengers"-reeks was de voorbije jaren een ware goudmijn.



Beluister hier het volledige gesprek met Adil El Arbi op Studio Brussel: