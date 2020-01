Jean Paul Gaultier (67) neemt afscheid met energieke laatste modeshow

De modeshow begon met een begrafenisscène waarbij zes mannelijke modellen een doodskist het podium opdroegen. Het eindigde anderhalf uur later met gespring en gelach op de tonen van "Church of the poison mind" van Boy George. Die laatste was het nummer volgens AP zelf komen zingen. Ook de Franse diva Mylène Farmer was van de partij. "Het leek meer een rockconcert dan een modeshow met regelmatig luid gejoel uit het publiek", meldt AP.



