Na de "Nobelprijs voor jeugdliteratuur": Bart Moeyaert opnieuw genomineerd voor andere prestigieuze award

De Hans Christian Andersen Award is een van de meest prestigieuze prijzen voor jeugdliteratuur. De International Board on Books for Young People (IBBY) bekroont om de 2 jaar één nog levende auteur, en één nog levende illustrator.

De onderscheiding gaat naar het volledige werk van de schrijver of illustrator in kwestie. De jury kiest genomineerden die blijk geven van de geest van Hans Christian Andersen. "We kijken naar de esthetische en literaire kwaliteit van het verhaal en de illustraties. We nemen ook in overweging of de makers dingen kunnen benaderen vanuit het standpunt van kinderen, en of ze in staat zijn om de kinderlijke nieuwsgierigheid en verbeelding te prikkelen", aldus de IBBY. Andersen schreef onder meer de sprookjes "De prinses op de erwt", "De kleine zeemeermin", en "Het meisje met de zwavelstokjes".