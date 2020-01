Chinese stad Wuhan afgesloten van de buitenwereld door longziekte: openbaar vervoer stil en luchthaven dicht

Volgens de laatste cijfers zijn er al 540 mensen besmet. Ook in Peking en Tianjin in het noorden, in Shanghai in het oosten en de provincie Guangdong in het zuiden. Vandaag is ook een geval van besmetting vastgesteld in de regio's Hongkong en Macau. Eerder waren er ook met het virus besmette mensen opgemerkt in Thailand, Japan, Zuid-Korea, Taiwan en in de Amerikaanse staat Washington. Het gaat telkens om mensen die uit Wuhan kwamen.

Morgen buigt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zich in Genève over het virus. Eerder was er sprake van dat ze dat vandaag al zouden doen, maar volgens de WHO hebben ze nog niet genoeg informatie ingezameld. De organisatie is alvast wel te spreken over de maatregelen die ze in China nemen. "De snelle Chinese reactie zal niet alleen de verdere verspreiding in eigen land, maar ook internationaal kunnen verkleinen", klinkt het. Mogelijk roept de WHO morgen een internationale noodtoestand uit waarbij extra maatregelen worden getroffen om de verspreiding van het virus tegen te gaan.