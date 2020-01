Bloed, plasma of bloedplaatjes doneren? Dit is alles wat u moet weten

Ja! Al het bloed dat het Rode Kruis ontvangt, kan levens redden, maar er zijn bloedgroepen waarvan er minder of juist meer in voorraad is.

Heeft u O-negatief, dan bent u een heel gewenste donor want u mag aan alle andere bloedgroepen doneren. Dit bloed wordt daarom ook vaak gebruikt bij ongevallen waarbij er geen tijd meer is om de bloedgroep van de slachtoffers te achterhalen.

Verder zijn alle negatieve bloedgroepen gewild omdat minder mensen een negatieve bloedgroep hebben. Ongeveer 15 procent heeft een negatieve bloedgroep, 85 procent een positieve. Daardoor staat de voorraad vaker onder druk.

Maar ook de andere bloedgroepen zijn absoluut welkom en zeker in bepaalde periodes. Vooral tijdens en na vakanties is het Rode Kruis op zoek naar bloeddonoren, maar ook na of voor verlengde weekends. Dat komt omdat donoren dan veel activiteiten plannen en minder tijd hebben of op vakantie gaan waardoor ze even uitgesloten worden van donatie.

Januari is ook vaak een periode waarin de bloedvoorraad onder druk staat. De feestdagen zijn dan net achter de rug en de griep is in het land, dus ook dan zijn er minder donoren beschikbaar.