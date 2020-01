Monty Python neemt afscheid van Terry Jones (77)

Vorig jaar was het 50 jaar geleden dat de BBC de eerste sketchshow van Monty Python uitzond. De Britse acteurs John Cleese, Graham Chapman, Eric Idle, Terry Jones, Michael Palin en de Amerikaanse regisseur en animatiespecialist Terry Gilliam brachten een soort van humor die nog nooit eerder op televisie was vertoond.

De sketches waren absurd en anarchistisch met af en toe een trap tegen de schenen van het establishment. Het programma groeide uit tot een wereldwijd succes. Veel humoristen die na hen kwamen, zijn door Monty Python beïnvloed.

Later maakte de groep nog succesvolle films zoals "Monty Python and the Holy Grail" (1975), "Monty Python's life of Brian" (1979) en "Monty Python's meaning of life" (1983). De eerste regisseerde Terry Jones samen met Terry Gilliam. Bij de twee volgende nam hij alleen de regie op zich.

Terry Jones was ook historicus. Hij schreef een aantal boeken en maakte tv-documentaires over de oudheid en de middeleeuwen.

