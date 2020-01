1,5 miljoen Belgen slikken cholesterolverlagers: test of ze wel nuttig zijn voor u

Voor alle duidelijkheid: bij patiënten die al een hartaanval of een beroerte hebben gehad is er geen twijfel over het nut van deze statines. Want doordat zij met de medicatie het cholesterolgehalte in het bloed verlagen, verkleinen ze het risico op een nieuwe attack.

De grote meerderheid van de mensen die statines gebruiken – ruw geschat 88 procent - heeft echter nooit een cardiovasculair probleem gehad. Bij hen zijn de mogelijke voordelen van statines minder groot, en ze variëren naargelang het individuele risico.