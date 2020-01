Miljonairs en miljardairs pleiten voor hogere belastingen in Davos

Een groep van 121 miljonairs en miljardairs pleit op het Wereld Econonomisch Forum in Davos voor hogere belastingen. In een open brief roepen ze andere superrijken op om zich in te zetten voor een eerlijker belastingstelsel in hun land. Nu onttrekken veel vermogenden zich via belastingparadijzen nog vaak aan de fiscus, wat volgens de briefschrijvers "destabiliserende" ongelijkheid in de hand werkt.