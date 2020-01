De eeuwige oorlog in Afghanistan: wat willen vrouwen níét opgeven in ruil voor vrede?

Volgens de taliban-woordvoerder is een vredesakkoord met de VS nabij. "Het is een kwestie van dagen," verklaarde Suhail Shaheen aan persagentschappen. "Hopelijk hebben we voor het einde van deze maand een akkoord." In ruil voor een staakt-het-vuren eist de islamistische rebellenbeweging de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit het land. President Trump wil dan weer een garantie dat de taliban het land nooit meer als uitvalsbasis voor terreurgroepen als Al Qaeda zullen gebruiken.

Wat er verder in het akkoord staat, is groot geheim. Over de mensen- en vrouwenrechten voor de regio's die onder talibanbewind vallen, kan enkel gespeculeerd worden. Veel vrouwen in Kaboel zijn bang voor een terugkeer naar het conservatieve en restrictieve regime van de taliban. Met de Twittercampagne #MyRedLine roepen ze de Afghaanse regering en de internationale gemeenschap op te luisteren naar hun stem.