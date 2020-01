Oppositie na ontslag VRT-topman Paul Lembrechts: "Moeilijk te geloven dat besparingen geen rol spelen"

Verschillende oppositie­partijen hebben vragen over de beslissing van de Vlaamse regering om de CEO van de VRT Paul Lembrechts te ontslaan. Volgens hen speelt het mee dat Lembrechts "kritisch was over de besparingen" die de regering oplegt aan de openbare omroep. Minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) verdedigde dat zijn beslissing daarvan losstaat. Volgens Dalle is het ontslag er enkel gekomen omdat Lembrechts een intern conflict aan de VRT-top niet opgelost kreeg.