Oppositie wil weten waarom CEO van VRT werd ontslagen: minister Dalle geeft toe dat hij rapport nooit zag 

Lembrechts had het ontslag van Claes gevraagd, en werd daarin gesteund door de andere directieleden. Maar de raad van bestuur, geleid door Luc Van den Brande, weigerde het ontslag.



De conclusie was dan dat Lembrechts zelf baan moest ruimen. "Hij heeft een voorstel gedaan tot ontslag aan de raad van bestuur. Dat is unaniem niet gevolgd. En vervolgens is hij er niet in geslaagd om dat vertrouwen te herstellen", legde mediaminister Dalle begin deze week zijn beslissing uit in "Terzake".