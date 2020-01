Het Belgische leger wil bijna 900 nieuwe voertuigen aankopen

Voor dit jaar wil Defensie 2.150 personeelsleden rekruteren. Daarbij mikt het leger op de invulling van alle vacatures, met dus de aanwerving van personeelsleden in knelpuntberoepen. "Zo gaan we dit jaar voor de kandidaten-onderofficieren technieker voor het eerst een specifiek voorbereidingsprogramma lanceren in samenwerking met VDAB en Forem (de Waalse tegenhanger van de VDAB, nvdr.) en later vermoedelijk ook met Actiris (in Brussel, nvdr.)", aldus de chef Defensie.