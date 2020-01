Dieven stelen smartphones en laptops van studenten die examen afleggen aan UGent

“Daar zaten we dan, als hardwerkende studenten, af te zien op ons examen. Vraag na vraag, ons afvragend of we wel aan een tien zouden geraken. Alsof we nog niet genoeg geleden hadden, stond ons buiten nog een grote verrassing te wachten." Één van de getroffen studenten stak zijn ongenoegen niet onder stoelen of banken.

De daders zakten maandag af naar het auditorium op de faculteit bio-ingenieurswetenschappen langs de Coupure. Enkele studenten lieten daar hun spullen achter in de gang terwijl ze hun examen aflegden. Laptops, rugzakken, jassen, rekenmachines en smartphones moesten eraan geloven. De politie onderzoekt de zaak, ze kregen ondertussen al acht verschillende aangiftes binnen.

Spullen mochten mee binnen

De universiteit roept haar studenten nu op om geen waardevolle spullen meer achter te laten in de gang. “De dief moet echt lef gehad hebben”, stelt woordvoerster Stephanie Lenoir. “De spullen lagen in een gang die leidt tot de aula. Daar is nochtans heel regelmatig passage.”

Lenoir benadrukt dat de universiteit de studenten niet heeft verplicht om hun spullen achter te laten op het gangpad. “De meesten hadden wel degelijk hun gerief mee naar binnen genomen. Maar sommigen hadden hun spullen buiten laten liggen, zonder veel argwaan. We zijn een groot huis, overal passeert volk. Maar ik wil natuurlijk geen steen werpen naar onze studenten, deze periode is voor hen al stresserend genoeg."