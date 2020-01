Advocaat van familie Tine Nys was (plaatsvervangend) lid van commissie die haar euthanasie nadien goedkeurde

Na de euthanasie, zo legt Distelmans uit, is er ook een controle door de euthanasiecommissie. Vorig jaar waren er zo’n 2.300 geregistreerde euthanasies. Omgerekend controleerde de commissie 250 dossiers per maand. “In twee derde van de gevallen gaat het over terminale kankerpatiënten en is er helemaal geen discussie.” En ook het dossier van Tine Nys passeerde zonder discussie: “Het dossier van Tine hebben we allemaal thuis bestudeerd en het is zonder problemen of discussie op de commissie gepasseerd.” Wel was er discussie of Distelmans - omdat hij al bemiddeld had - wel mocht stemmen over het dossier. De advocaten van de familie gingen hier stevig op door.