Een job krijgen zonder te solliciteren? UGent test "open hiring" uit in Oost-Vlaanderen

Solliciteren gaat bij ons gepaard met cv's, motivatiebrieven en selectietesten. Bij "open aanwerven" vallen alle selectieprocedures weg want als je als werkzoekende interesse toont en je op een wachtlijst zet, krijg je vroeg of laat een job.

Werkzoekende kiest zélf

"Open hiring" komt uit Amerika overgewaaid, bedrijven nemen mensen aan zonder ze vooraf te testen via allerlei selectieprocedures. "Wanneer een bedrijf een vacature heeft, kunnen werkzoekenden langskomen om over die vacature te praten. De werkgever legt dan alle details van de job-inhoud uit. En als de werkzoekende interesse heeft in de job, zet hij zijn naam op een wachtlijst", legt Sophie Goemaere van UGent uit. Zo kiest de werkzoekende zelf of hij interesse heeft in de job.

Jezelf bewijzen op de werkvloer

"De rest is simpel. Zodra er een plekje vrijkomt bij het bedrijf, wordt de eerste persoon op de lijst afgebeld en die krijgt automatisch de job." Tijdens de eerste maanden van de nieuwe job wordt de persoon getest op de werkvloer zelf. "Dat is een groot verschil met het huidige systeem waar je vooraf getest wordt op basis van diploma's en selectietesten. Bij "open aanwerven" kan je je bewijzen op het werk zelf."

Geen discriminatie

Een bedrijf heeft vaak vacatures, "dus als je naam op een lijst staat weet je dat je vroeg of laat een job zal krijgen." Het systeem heeft een aantal voordelen die zullen onderzocht worden door UGent. "Je selecteert enkel en alleen op basis van motivatie. De geïnteresseerden zetten zélf de stap om naar het bedrijf te gaan. Als ze zich op de lijst zetten, weten ze dat ze vroeg of laat sowieso een job krijgen. Mensen die niet willen werken, gaan zich dus ook niet inschrijven."

Daarnaast is het een goede manier om aanwervingsdiscriminatie te vermijden. "Anders ga je bewust of onbewust mensen wel of niet aannemen. Bij "Open hiring" is dat niet het geval, iedereen op de lijst maakt kans."

Test in Oost-Vlaanderen

In de VS gebruiken ze dit systeem al lang, maar de resultaten werden nog nooit gemeten. Dat is nu wat er in Gent wel zal gebeuren. "Wij gaan de resultaten opvolgen bij een tiental bedrijven in Gent. Zo gaan we meten hoeveel mensen blijven in de proefperiode, hoeveel er slagen, welke motivatie ze hebben en wat de gevolgen zijn voor de deelnemers." Dit jaar wordt gekeken bij een aantal bedrijven hoe het systeem praktisch in z'n werk zou gaan en volgend jaar in 2021 worden tien bedrijven geselecteerd om het project echt uit te testen.