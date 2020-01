In Gent is een groot proces aan de gang rond euthanasie. Voor het eerst sinds de euthanasiewet in 2002 werd ingevoerd, staan drie artsen terecht voor vergiftiging omdat ze een vrouw hielpen met euthanasie wegens psychisch lijden. VRT-journalist Arne De Jaegere vertelt Louise wat euthanasie is, wanneer je euthanasie kan krijgen en waarom het onderwerp na al die jaren toch nog gevoelig ligt.