Onderzoeker universiteit Hasselt krijgt beurs van 180.000 euro voor onderzoek naar MS

Multiple sclerose - kortweg MS - is een chronische ziekte van het centrale zenuwstelsel. "We weten al vrij veel over hoe MS het afweersysteem in de hersenen aanvalt, maar we weten nog niet genoeg om specifieke therapieën te ontwikkelen", legt onderzoekster Bieke Broux uit.

"Dankzij de beurs kan ik nu verder uitzoeken hoe één specifieke afweercel werkt. We denken dat we de schade kunnen afremmen en herstellen, zowel bij nieuwe patiënten als bij mensen die al langer MS hebben."

De award wordt volledig gefinancierd uit de opbrengsten van "Klimmen tegen MS 2019", het evenement waarbij deelnemers per fiets of te voet de top van de Mont Ventoux beklimmen om geld in te zamelen voor een MS-vrije wereld. In ons land zijn er momenteel zo'n 13.500 patiënten met MS.