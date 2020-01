Franse president Macron schiet in een Franse colère tijdens bezoek aan Jeruzalem

Macron verblijft samen met andere staatshoofden in Jeruzalem om te herdenken dat het nazi-vernietigingskamp Auschwitz 75 jaar geleden bevrijd is.



Macron bezocht er onder meer de Sint-Annakerk, die de Ottomanen op het eind van de 19e eeuw aan Frankrijk schonken. Dat is dus een stuk grondgebied van Frankrijk in Jeruzalem. En daar wou Macron geen Israëlische veiligheidsagenten bij. "Niemand moet niemand provoceren, we blijven kalm!", riep de Franse president in het Engels.



Het is overigens niet het eerste incident tussen een Franse president en de veiligheidsdiensten in Jeruzalem, zoals blijkt uit beelden van een bezoek van wijlen president Jacques Chirac in 1996.