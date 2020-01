Gooi je oude hoorapparaat niet weg, maar breng het binnen

"Alle soorten hoorapparaten zijn welkom", zegt audioloog Jolien Desmet in "Start Je Dag". In haar hoorcentrum in Ekeren heeft Jolien op een maand tijd al acht oude hoortoestellen binnengekregen. "Je merkt dat er nog heel wat toestellen stof liggen te vangen in een lade en dat is spijtig. In mijn wachtkamer hangt sinds kort een poster met de oproep om ze binnen te brengen en dat werkt." Wat met heel oude toestellen die al jaren niet meer gebruikt zijn? "Die mag je zeker inleveren. De fabrikanten lappen ze helemaal op en steken er zelfs voldoende batterijen bij zodat ze lang blijven werken."

Maak een kind in Nepal blij

De ingezamelde hoorapparaten zijn bedoeld voor mensen met gehoorproblemen in ontwikkelingslanden. "Veel fabrikanten van hoorapparaten hebben goede doelen of stichtingen. Wat ik in mijn praktijk in Ekeren binnenkrijg, belandt via hen over de hele wereld. Denk aan landen zoals Nepal, Kenia, Peru of Burkina Faso. Met je oude hoorapparaat maak je daar iemand blij die niet altijd het geld heeft om iets aan zijn gehoorprobleem te doen. Dat zijn vaak kinderen", zegt Desmet. "In veel ontwikkelingslanden worden oorontstekingen namelijk niet goed opgespoord. Daardoor hebben kinderen al vanaf jonge leeftijd last van gehoorverlies."