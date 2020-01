"#LikeMe" met vijf Gouden K's grote winnaar van Ketnet-awardshow

Hoofdrolspeelster Pommelien Thijs (Caro in "#LikeMe") valt twee keer in de prijzen: ze is verkozen tot "Ketnet-acteur/actrice van het jaar" en "Coole chick van het jaar". Haar tegenspeler Maksim Stojanac (Vince in "#LikeMe") is op zijn beurt "Grave gast van het jaar". "#LikeMe" is volgens de Ketnetters ook de "Band van het jaar" en de "Serie van het jaar".