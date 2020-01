Lokaal een wit laagje in Limburg en Antwerpen, Frank Deboosere: "Combinatie van industriesneeuw en motsneeuw" 

Voor Vlaanderen is het de eerste "sneeuw" deze winter. Vorig jaar lag er al een laagje in de Ardennen. In Sint-Truiden en Genk was vanochtend het sneeuwlaagje al duidelijk te zien, maar ook in Hasselt en in Mol zijn er vlokjes naar beneden gevallen. Nochtans waren er geen sneeuwbuien voorspeld. Maar het is dan ook geen "gewone" sneeuw.