"Hoe vreemd Jubilee ook kijkt, we willen geen circusattractie van haar maken"

Dat het bericht viraal ging, was in die zin opmerkelijk omdat er eerder al foto’s van het dier gepubliceerd waren. Husky House-medewerkster Marielle DiMartino aan nieuwsagentschap PA: "Het hangt echt wel af van de timing. We hebben Jubilee vroeger al voorgesteld, zoals we ook met de andere honden doen. Maar om welke reden dan ook is deze mededeling dit keer buiten proportie geëxplodeerd. Ik ben daar wel blij om, want Jubilee is een schat van een hond. Ook al werd ze door haar fokker in de steek gelaten, toch is ze een dier dat onmiddellijk de aandacht weet te trekken. Misschien hadden we vroeger al zo’n ietwat triestige tekst bij een foto moeten plaatsen, niet?"