Om die evaluatie te kunnen doen, moeten we ons overigens eerst loskoppelen van onze emoties. "Mijn schrik is dat met dit proces, waar mensen al snel de neiging hebben om een kant (vóór de familie van Tine Nys of vóór de dokters, red.) te kiezen, er nog nauwelijks wordt geluisterd naar de argumenten van de tegenpartij. Ik merk dat er nu veel misverstanden zijn over de wetgeving. Ik vrees er dan ook een beetje voor dat in momenten van zeer sterke emotie rond één welbepaalde situatie we in een moeilijk moment zitten om onszelf beter te informeren. Als we dit debat voeren, koppelen we het beter los van een veel te sterke emotie. En dan moeten we kijken: weten we met zijn allen wel goed waar die euthanasiewetgeving over gaat?”



"De euthanasiewetgeving is sowieso een zeer gevoelig en gepolitiseerd dossier", gaat Devisch verder. "We hebben een tijdje geleden in de federale Kamercommissie nog wat debatten gehad over euthanasie en die waren heel heftig. Je moet bijna een neutrale zone creëren en niet meteen de vraag stellen of de wet moet hervormd of afgeschaft worden. Eerst moeten we kijken of er moeilijkheden zijn met de bestaande wetgeving. Wanneer daar dan duidelijkheid over is, dan pas kunnen we zien of de wet al dan niet uitbreiding nodig heeft of andere aanpassingen."