Recordjaar voor buitenlandse investeringen in Vlaanderen, Verenigd Koninkrijk wordt op twee na grootste investeerder

Vorig jaar hebben buitenlandse bedrijven in totaal 5,2 miljard euro geïnvesteerd in hun Vlaamse vestigingen. Daarmee was 2019 opnieuw een recordjaar. Dat blijkt volgens De Tijd en De Standaard uit cijfers van Flanders Investment & Trade, die werden gegeven in de marge van het Wereld Economisch Forum in Davos. Opvallend, het Verenigd Koninkrijk komt van de zevende plaats de top 3 binnen van grootste investeerders.