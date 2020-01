Acteur Jamie Foxx over executiedrama "Just mercy": "Het is mijn belangrijkste film ooit"

Het Amerikaanse rechtbankdrama "Just mercy" vertelt het verhaal van een spraakmakend proces begin jaren 90 in de staat Alabama. Een zwarte man wordt onterecht ter dood veroordeeld voor de moord op een blanke vrouw. Onze filmreporter Ward Verrijcken sprak met hoofdrolspelers Jamie Foxx en Michael B. Jordan en vroeg hen waarom deze film zo belangrijk is. Vinden de supersterren het erg dat ze geen Oscarnominatie in de wacht hebben gesleept? Bekijk hun antwoord in onderstaande video: