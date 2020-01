Leider Italiaanse Vijfsterrenbeweging Luigi Di Maio neemt ontslag

Di Maio was nog maar 31, en had erg weinig ervaring, toen hij in 2017 de politieke leider werd van de Vijfsterrenbeweging. Hij leidde de partij naar haar grootste triomf in 2018, onder zijn leiderschap ging ze ook voor het eerst mee regeren. Die regering, een controversieel verbond met de rechts-populistische Lega van Matteo Salvini, hield niet lang stand. De onervaren Di Maio was geen partij voor de in de politiek gepokte en gemazelde Salvini, die als een bulldozer door de Italiaanse politiek trok en de regering naar zijn hand zette.