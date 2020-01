Linkse rechter Katerina Sakellaropoulou wordt als eerste vrouw president van Griekenland

Sakellaropoulou is 62 en is sinds oktober 2018 de eerste vrouwelijke voorzitter van het hoogste gerechtshof in Griekenland. Ze staat bekend als voorvechter van gelijke rechten voor mannen en vrouwen en homoseksuelen, en heeft ook stelling genomen voor het milieu.

De standpunten van Sakellaropoulou, die overigens gescheiden is, gaan over het algemeen in tegen de conservatieve denkbeelden van de partij van premier Kyriakos Mitsotakis. Die had eerder kritiek gekregen omdat hij te weinig vrouwen in zijn regering had opgenomen. Waarnemers denken dan ook dat de 51-jarige premier zijn eigen imago wil opkrikken, maar tegelijk ook zijn conservatieve partij Nea Dimokratia wil moderniseren.