Waarom lijken nieuwe virussen altijd uit China te komen? En moeten we ons in België zorgen maken?

"Dat het nieuwe longvirus in China is opgedoken, is geen toeval", zegt viroloog Marc Van Ranst van de KU Leuven in "Nieuwe feiten" op Radio 1. "In China wonen de meeste mensen ter wereld, bijna 1,4 miljard. Er zijn natuurlijk ook andere factoren. Zo komen de coronavirussen bij specifieke vleermuizen voor en laat het nu net zo zijn dat de gevaarlijke soorten wat meer in Azië verspreid zijn."

Daarnaast speelt pluimvee een belangrijke factor in de verspreiding van virussen. "Er zijn bijvoorbeeld veel meer kippen in Azië dus is het geen grote verrassing dat virussen er gemakkelijker van kippen op de mens overgaan. Pluimvee staat daar nu eenmaal dichter bij de mens."