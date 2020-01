Maldegem wil de enige gemeenteschool niet meer uitbaten

Volgens de gemeente is de overname de beste manier om de school nog een toekomst te geven. De school maakt elk jaar 85.000 euro verlies, zegt de gemeente nog. En op termijn is dat niet langer haalbaar.

Bezorgdheid bij leraars

Volgens de directeur Manu Buysse is er bezorgdheid bij het personeel. "De onderhandelingen lopen en we hopen op het beste. We hopen wel dat de eigenheid van de school behouden blijft en dat elk personeelslid zijn statuut kan behouden. Als de school wordt overgenomen, zal dat sowieso gevolgen hebben voor het personeel", aldus de directeur. "We willen de rust en de kalmte bewaren. Maar het overleg moet nog starten, dus we wachten af."

Op de school werken nu zo'n 30 mensen, er zitten bijna 200 leerlingen. De gemeente zegt dat de onrust nergens voor nodig is.