Nilanshi Patel, het meisje met het langste haar van de hele wereld

Nilanshi Patel, een 17-jarig meisje uit India, mag zich de tiener met het langste haar van de hele wereld noemen. Volgens Guinness World Records is Nilanshi's haar 190 centimeter lang. Dat is 20 centimeter langer dan het vorige record uit 2018. En dat stond ook al op naam van Nilanshi Patel. Om de mens met het langste haar te worden, heeft Patel nog een lange weg te gaan. Dat record staat sinds 2004 op naam van de Chinese Xie Qiuping. De lengte van haar haar was toen 5,62 meter.