Op culturele uitstap in Beveren? Boek een "cultuurbabysit" voor de kinderen!

Goed nieuws voor Beverenaars met jonge kinderen die graag culturele uitstappen doen en tegelijk de cultuurkennis van hun kinderen willen bijschaven. Het cultuurcentrum Ter Vesten lanceert vandaag een uniek concept: "cultuurbabysits".

De term spreekt voor zich: wanneer je tickets koopt voor een culturele avond, kan je er meteen een babysit bij boeken. En die zorgt ervoor dat intussen ook de kinderen cultureel ondergedompeld worden .

Rugzak voor babysit

Het cultuurcentrum werkt samen met de Gezinsbond en met de bibliotheek van Beveren, want die laatste geeft aan elke babysit een speciale culturele rugzak mee. Bibliothecaris Mireille : "In die rugzak zitten boekjes, films en muziek."

"We stellen de pakketten samen op maat van de kinderen, dus het aantal kinderen, de leeftijd, de interesses spelen mee. Maar die pakketten zijn ook op maat van de babysits. De één leest bijvoorbeeld liever voor, de ander is dan weer meer geïnteresseerd in muziek. Het is de bedoeling dat zij er zelf ook wat aan hebben, natuurlijk."