PLAN B aflevering #16: "Hoe ziet het medialandschap in Vlaanderen eruit?" 

Deze week werd de gedelegeerd bestuurder van de VRT, Paul Lembrechts, ontslagen door de Vlaamse regering. De beslissing kwam er na een maandenlang conflict aan de VRT-top tussen Lembrechts en een lid van het directiecollege, Peter Claes. Maar hoe ziet dat medialandschap er in Vlaanderen eigenlijk uit, vraagt Alain Gerlache (RTBF) aan Ivan De Vadder (VRT NWS). Is dat vergelijkbaar met het medialandschap in de Franse Gemeenschap? En wat zijn de uitdagingen voor de mediaspelers in Vlaanderen? Ivan De Vadder geeft tekst en uitleg in het Frans.