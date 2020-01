Pluimveesector wil ophokplicht nu vogelgriep onze richting uitkomt

Begin dit jaar brak het vogelgriepvirus in alle hevigheid in Oost-Europa uit. Zo zijn een paar weken geleden in Polen al tienduizenden kippen en kalkoenen gedood, na verschillende uitbraken van de ziekte. En ook in Hongarije zijn er 50.000 kalkoenen geslacht nadat ze mogelijk besmet waren geraakt met het virus.

Doordat in Duitsland maandag de eerste gevallen opdoken, is ook onze pluimveesector waakzaam. "We zijn bezorgd omdat de temperaturen verder dalen in het oosten van Europa. Dan gaan wilde vogels meer naar het westen trekken en is een besmetting van kippen die buiten lopen snel gebeurd", zegt Danny Coulier, voorzitter van de Vlaamse Bedrijfspluimvee- en Konijnenhouders. Ze vragen dan ook aan de federale overheid de ophokplicht afkondigt.

"We beseffen dat er onvermijdelijk een economische impact is, maar we zien dat het virus nu al ruim verspreid is en dat dat door de voorspelde weersomstandigheden niet zal stoppen", klinkt het nog. De sector wil dus haar voorzorgen nemen, net zoals hun Nederlandse collega's ook al om de ophokplicht hebben gevraagd.

"Eén keer dat het virus binnengeraakt in een professionele pluimveehouderij, vergroot de kans dat het zich verder verspreidt binnen de sector. Er zijn nu eenmaal contacten. Dieren moeten afgevoerd worden naar slachterijen, ze worden opgehaald en verzameld", besluit Coulier. Ook in Tsjechië, Roemenië, Oekraïne en Slovakije zijn er gevallen van vogelgriep gerapporteerd.