2 Afghanen aangehouden op verdenking van mensensmokkel na gezonken bootje met transmigranten in De Panne

De gespecialiseerde federale dienst zal nagaan of bepaalde personen in hun bericht aanzetten tot haat. Als er sprake is van strafbare feiten, zal de politie een pv opstellen. "Als we beslissen om die personen te vervolgen, riskeren ze celstraffen van een maand tot een jaar en een boete tot 8.000 euro. Dit is in het verleden al gebeurd met online boodschappen van negationisme", aldus Lescrauwaet.