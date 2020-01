Premier Sophie Wilmès promoot België in Davos: "We zijn loyaal, flexibel en zeer competent"

Op de receptie benadrukte de premier het "loyaal, flexibel, zeer competent" menselijk kapitaal in België. Wilmès erkende ook dat ons land voor uitdagingen staat. "Maar we zijn er helder over en we staan er voor open", vindt ze. Hoewel de federale regering al meer dan een jaar in lopende zaken zit, benadrukte Wilmès dat de deur naar de bedrijven altijd open staat.



De premier zei een voldaan gevoel te hebben na de eerste dag van het forum, waar ze verschillende ontmoetingen had. "De magie van Davos is dat alle ontmoetingen zeer verschillend zijn", aldus Wilmès. Voor haar moet de "sterke band tussen de private en publieke investeringen" worden voortgezet, wat een jaarlijkse bijeenkomst zoals die in Davos mogelijk maakt.