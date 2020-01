Gevluchte gevangene Sekkaki stuurt postkaart uit Thailand naar gevangenis van Turnhout: "Middelvinger naar systeem"

"Ze doen spannende en stoere dingen, dingen die we stiekem ook zouden willen doen", zegt Van Tourhout. "Het is wel stoer zo de middelvinger opsteken naar het systeem. Het is België vrolijk ontbloot." Veel heeft volgens de onderzoeker te maken met de afstand en de aard van de feiten waarvoor hij veroordeeld was. "Was hij veroordeeld voor zedenfeiten of liep hij vrij rond in België, dan was het een ander verhaal geweest."